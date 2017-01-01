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Новости

сегодня, 09:53

В Иванове легковушка столкнулась с маршруткой

Пострадала пассажирка микроавтобуса – ФОТО


Авария произошла 17 мая около 15.30 на улице Революционной областного центра. 50-летний водитель автомобиля Hyundai Tucson, двигаясь по второстепенной дороге, столкнулся с микроавтобусом Ford Transit.

В результате ДТП пострадала пассажирка маршрутки. 25-летняя девушка получила ушиб носа.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водители были трезвы.

ключевые слова: ДТП легковушка маршрутка пассажир
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