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41 минуту назад

ПОСЛУШАЙТЕ! Ивановские дети настолько суровы…

Правда, вынужденно - ВИДЕО


Быть сильным, изобретательным и готовым к суровым испытаниям с самого детства. Такие уроки можно получить на детских площадках в Иванове. Отправляясь гулять во двор, ребенок должен понимать: прежде чем покататься на качелях - надо пройти испытание…

Об установке детских и спортивных площадок, что называется, для галочки – в комментарии Валентины Перекрестовой.

176-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.



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