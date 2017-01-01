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В Иванове вандалы напали на сквер Десантников
Пострадала военная техника - ФОТО
Музей военной техники под открытым небом пострадал от нападения вандалов. Речь идет об ивановском сквере Десантников, который традиционно является эпицентром всех событий, связанных с памятными датами воздушно-десантных войск.
От рук варваров пострадал биплан АН-2. Это самый крупный экспонат, рекордсмен книги рекордов Гиннеса. Выбиты стекла. Забраться внутрь практически невозможно, поэтому, судя по всему, его обстреляли камнями. И, вероятно, недавно - рядом еще валяются осколки.
Сломали и противотанковую управляемую ракету на боевой машине десанта образца 1977 года. Расположенные рядом артиллерийские орудия не пострадали. Сквер находится в стороне от зданий, поэтому установить личности хулиганов вряд ли удастся.
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Комментарии (3)
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- Тутошний Я35 минут назадНадо ставить на такие объекты системы видеонаблюдения,а не тырить деньги по карманам!
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- Николай Болдырев20 минут назадсистемы видеонаблюдения с системами наведения.
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- Тутошний Я3 минуты назадИ уничтожения)))
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