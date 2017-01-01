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Новости

49 минут назад

В Иванове вандалы напали на сквер Десантников

Пострадала военная техника - ФОТО


Музей военной техники под открытым небом пострадал от нападения вандалов. Речь идет об ивановском сквере Десантников, который традиционно является эпицентром всех событий, связанных с памятными датами воздушно-десантных войск.

От рук варваров пострадал биплан АН-2. Это самый крупный экспонат, рекордсмен книги рекордов Гиннеса. Выбиты стекла. Забраться внутрь практически невозможно, поэтому, судя по всему, его обстреляли камнями. И, вероятно, недавно - рядом еще валяются осколки.

Сломали и противотанковую управляемую ракету на боевой машине десанта образца 1977 года. Расположенные рядом артиллерийские орудия не пострадали. Сквер находится в стороне от зданий, поэтому установить личности хулиганов вряд ли удастся.



ключевые слова: сквер военная техника музей вандалы
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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  • 
								
									Тутошний Я								
							
    • 
							
  • 35 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
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										0
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							Надо ставить на такие объекты системы видеонаблюдения,а не тырить деньги по карманам!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Николай Болдырев								
							
    • 
							
  • 20 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							системы видеонаблюдения с системами наведения.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Тутошний Я								
							
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  • 3 минуты назад
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							И уничтожения)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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