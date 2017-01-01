Вячеслав Сверчков: "Мне обещали условный срок"

Комментарий бывшего главы города Иванова сразу после оглашения приговора ВИДЕО ИЗ ЗАЛА СУДА

Как мы уже сообщали , 17 мая суд приговорил бывшего главу города Иванова к 5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 25 миллионов 520 тысяч рублей. Осужденному будут зачтены 11 месяцев домашнего ареста.Сразу после оглашения приговора на Вячеслава Сверчкова надели наручники, но он успел ответить на несколько вопросов журналистов. (См. ВИДЕО)На вопрос корреспондента телекомпании "Барс", обещали ли Вячеславу Сверчкову при подписании досудебного соглашения и признании вины условный срок, Сверчков сообщил, что да, обещали.При этом он оставил без комментария вопрос о том, почему, на его взгляд, обещание не было выполнено.

Бывший глава г. Иваново признан виновным в получении взятки в особо крупном размере - за 12 миллионов 760 тысяч рублей Сверчков обещал помочь с воплощением проекта «умных остановок». Подсудимый вину свою признал полностью, он сотрудничал со следствием и заключил досудебное соглашение.

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