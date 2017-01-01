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Новости

сегодня, 17:06

Ивановские предприниматели познакомились с проектом детского технопарка


Предприниматели из Ивановского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» познакомились с уникальным проектом – созданием технопарка.

Напомним, что с 2016 года в стране реализуется проект Агентства Стратегических Инициатив (АСИ) на 2016 – 2020 гг. по созданию детских технопарков. В рамках его реализации порядка 17 регионов получили финансовую поддержку на софинансирование расходов по закупке высокотехнологичного образовательного оборудования для детских технопарков.

Ивановский Центр «Новация» разработал пакет документов для участия в конкурсном отборе. Проект предполагает создание образовательных зон по различным дисциплинам инженерно-технической направленности: робо-квантум, IT-квантум, лазер-квантум, аэро-квантум, промдизайн.

«Важным вопросом для реализации проекта технопарка является привлечение резидентов. Именно для реализации потребностей города и области, для реализации заказов от бизнес-структур на базе технопарка будут готовиться кадры и реализовываться проекты», - говорится в сообщении пресс-службы администрации г. Иваново.



ключевые слова: дети технопарк предприниматели
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