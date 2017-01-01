Новости
сегодня, 16:58
В Ивановской области начали ремонтировать «убитые дороги»
В регионе начали ремонтировать проблемные участки, которые были отмечены в интерактивном проекте «Карта убитых дорог». Один из важных объектов - улица Новая в Иванове, где еще месяц назад машины не ехали, а неспешно переваливались из ямы в яму.
Сюда активисты дорожной инспекции из Народного фронта приезжали в конце апреля. И именно эта улица была признана лидером антирейтинга. Вердикт: по ГОСТу нужно реконструировать всю проезжую часть. Однако пока произведен лишь ямочный ремонт песчаными асфальтобетонными смесями.
На данный момент на карте «убитых дорог» отмечено около 70 ивановских улиц и проспектов. Многие из них отремонтируют в течение мая-июня, остальные включены в план на этот сезон.
- оцените новость:
-
(0)
- 523
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 15:59Вынесен приговор в отношении экс-главы Иванова Вячеслава Сверчкова
-
(2)
- 3511
сегодня, 12:38Саженцы на Аллее Славы в Иванове давят машинами
ФОТО
-
(1)
- 3528
сегодня, 11:34Гостиницу «Иваново» оцепили из-за угрозы взрыва
ФОТО
-
(0)
- 4109
сегодня, 11:24Названа дата завершения отопительного сезона в Иванове
-
(0)
- 3456