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сегодня, 16:58

В Ивановской области начали ремонтировать «убитые дороги»


В регионе начали ремонтировать проблемные участки, которые были отмечены в интерактивном проекте «Карта убитых дорог». Один из важных объектов - улица Новая в Иванове, где еще месяц назад машины не ехали, а неспешно переваливались из ямы в яму.

Сюда активисты дорожной инспекции из Народного фронта приезжали в конце апреля. И именно эта улица была признана лидером антирейтинга. Вердикт: по ГОСТу нужно реконструировать всю проезжую часть. Однако пока произведен лишь ямочный ремонт песчаными асфальтобетонными смесями.

На данный момент на карте «убитых дорог» отмечено около 70 ивановских улиц и проспектов. Многие из них отремонтируют в течение мая-июня, остальные включены в план на этот сезон.



ключевые слова: дороги ямы ремонт
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