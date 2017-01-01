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сегодня, 16:40
В регионе прошли первые в этом году экзамены на право управления маломерными судами
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16 и 17 мая аттестационная комиссия на базе ГИМС провела в Иванове и Плесе первый в этом году экзамен по аттестации граждан на право управления маломерным судном.
В ходе аттестации у кандидатов в судоводители проверялись теоретическое знание правил плавания на водных объектах и практический навык управления маломерными судами. Успешно сдали экзамен 5 человек.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области
ключевые слова: судоводители маломерное судно экзамены ГИМС
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