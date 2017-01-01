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В Иванове в третий раз пройдет детский сабантуй
20 мая на базе ивановской школы №18 состоится Третий общегородской детский спортивно-развлекательный праздник «Сабантуй - праздник мира, дружбы, спорта и здоровья».
В программе:
12.00-13.00 – открытие праздника (выступление детских творческих коллективов города Казани).
13.00-14.30 – работа спортивно-развлекательных площадок:
- татарские народные игры
- украинские народные игры
- дагестанские народные игры
- мини-футбол
- спортивное ориентирование
- пулевая стрельба в тире
- сборка и разборка автоматов
- соревнования по татарской борьбе курэш
- состязания по японской борьбе «Спочан»
- конкурс талантов
- спортивные состязания по историческому фехтованию
- показательные выступления клуба служебного собаководства
- баскетбол
14.30-15.00 – подведение итогов праздника и награждение победителей.
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