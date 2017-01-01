В Иванове в третий раз пройдет детский сабантуй





20 мая на базе ивановской школы №18 состоится Третий общегородской детский спортивно-развлекательный праздник «Сабантуй - праздник мира, дружбы, спорта и здоровья».

В программе:

12.00-13.00 – открытие праздника (выступление детских творческих коллективов города Казани).

13.00-14.30 – работа спортивно-развлекательных площадок:

- татарские народные игры

- украинские народные игры

- дагестанские народные игры

- мини-футбол

- спортивное ориентирование

- пулевая стрельба в тире

- сборка и разборка автоматов

- соревнования по татарской борьбе курэш

- состязания по японской борьбе «Спочан»

- конкурс талантов

- спортивные состязания по историческому фехтованию

- показательные выступления клуба служебного собаководства

- баскетбол

14.30-15.00 – подведение итогов праздника и награждение победителей.

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