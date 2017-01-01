В Иванове состоится открытый чемпионат города по боевому самбо

А также первенство по спортивному самбо





В воскресенье, 21 мая, в большом спортивном зале энергоуниверситета состоятся открытое первенство города по спортивному самбо и открытый чемпионат города по боевому самбо, посвященный Дню Победы.

К участию в первенстве допускаются дети 2011 года рождения и старше и юноши 2002-2005 годов рождения в весовых категориях от 18 кг, согласно возраста.

В открытом чемпионате по боевому самбо могут принять участие представители младшей (13-14 лет), средней (16-17 лет) и старшей возрастных категорий.

Программа соревнований:

9.00 - 9.30 – жеребьевка

9.30 - 11.45 – предварительные поединки среди детей

12.00 – торжественное открытие соревнований

12.30 – финальные поединки среди детей

12.30 – 14.45 – поединки среди взрослых

15.00 – награждение победителей.

поделиться ссылкой:

