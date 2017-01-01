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В Иванове состоится открытый чемпионат города по боевому самбо
А также первенство по спортивному самбо
В воскресенье, 21 мая, в большом спортивном зале энергоуниверситета состоятся открытое первенство города по спортивному самбо и открытый чемпионат города по боевому самбо, посвященный Дню Победы.
К участию в первенстве допускаются дети 2011 года рождения и старше и юноши 2002-2005 годов рождения в весовых категориях от 18 кг, согласно возраста.
В открытом чемпионате по боевому самбо могут принять участие представители младшей (13-14 лет), средней (16-17 лет) и старшей возрастных категорий.
Программа соревнований:
9.00 - 9.30 – жеребьевка
9.30 - 11.45 – предварительные поединки среди детей
12.00 – торжественное открытие соревнований
12.30 – финальные поединки среди детей
12.30 – 14.45 – поединки среди взрослых
15.00 – награждение победителей.
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