Что приготовили в этом году организаторы фестиваля моды «Льняная палитра»





12-й по счету Российский фестиваль моды «Плес на Волге. Льняная палитра» в нынешнем году пройдет с 14 по 16 июля. Темой фестиваля станет «Национальный стиль в современном костюме». Об этом сообщили сегодня на заседании оргкомитета мероприятия.

Откроет фестиваль ставший популярным российский конкурс детских театров моды. В этом году детский фестиваль пройдет в 10-й раз.

Впервые в рамках «Льняной палитры» будет открыта персональная выставка «Импровизация» Народного художника России, академика Вячеслава Зайцева. Работы мэтра можно будет увидеть в Музее пейзажа. Открытие выставки состоится 14 июля.

Во время фестиваля будет работать традиционная выставка-ярмарка народных художественных промыслов, тканей, одежды, декоративно-прикладного искусства «Петровская ярмарка».

Фестивальный показ коллекций моделей одежды состоится в субботу, 15 июля, на набережной Волги. Как сообщила член оргкомитета Маргарита Разина, к показу планируется более 30 коллекций, большая их часть уже отобрана. Она подчеркнула, что интерес к фестивалю в нынешнем году очень высокий. «Заявки поступают из республики Беларусь, Казани, Рязани, Йошкар-Олы и многих других городов страны», – отметила она.

Перед показом состоится презентация одного из муниципалитетов области – г. Шуя как одного из крупных текстильных центров региона. Представление муниципальных образований региона в рамках фестиваля планируется сделать традиционным.

Вечером в субботу гостей ждет праздничный показ коллекций моделей одежды Вячеслава Зайцева «Искусство. Творчество. Духовность», приуроченной к 35-летию Дома Моды мэтра, а также к 25-летию клуба «Деловая женщина».

В рамках фестиваля «Плёс на Волге. Льняная палитра» ожидается обширная культурно-выставочная программа. Так, к мероприятию приурочена выставка «Вологодское кружево», состоится персональная выставка Народного художника СССР Аркадия Пластова, пройдет семинар модельеров и дизайнеров на тему «Интерпретация традиций в современном костюме».

В воскресенье фестивальные мероприятии перетекут в празднование дня города Плес.

Напомним, фестиваль «Плес на Волге. Льняная палитра» - единственный в России летний фестиваль моды. Начиная с 2016 года, он входит в календарь Национальных событий года. На мероприятие ежегодно съезжается более тысячи участников из городов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

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Президентом фестиваля является Народный художник России, академик Вячеслав Зайцев.