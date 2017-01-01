ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: повышение тарифов на воду и канализацию, оплата проезда соцкартой и незваные гости

ВИДЕОанонс





СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Зачем кошелек, если есть социальная карта? Можно ли оплачивать проезд непосредственно ею?

- К нам приехал, к нам приехал… Незваные гости – что они привозят с собой?

- «Водоканал» не хочет делиться прибылью с городской казной, а мэр Иванова не против. Насколько повысят тарифы на холодную воду и канализацию?

- Не заплатишь – в тюрьму сядешь! Призывает к ответу алиментщиков.





Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир по вторникам, средам и четвергам в праймовом слоте телеканалов медиагруппы «БАРС» перед выпусками программы «ГУБЕРНИЯ»:

18:00 – «Барс»;

19:00 – «ТНТ-Иваново», «Барс», «7х7»;

20:00 – «ТНТ-Иваново», «Барс».

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