В регионе открывается экспозиция «Кинешемское купечество. Провинциальный стиль»





В Международный день музеев, 18 мая, Кинешемский художественно-исторический музей открывает экспозицию «Кинешемское купечество. Провинциальный стиль» в новом здании. Новое здание музея расположено на главной торговой площади города (ул. Ленина, 2). Здание было передано в безвозмездное пользование Кинешемскому музею Центральным банком России. Оно является объектом культурного наследия местного значения.

Выставка представлена в двух залах. В первом - деловой мир кинешемского купечества: базары, магазины, фабрики, заводы, «рабочая» Волга, банки, трактиры, земство, городская Дума, городская Управа. Во втором зале – интерьер, гостиная купеческого дома, по традиции роскошно обставленная для приемов и тихого семейного отдыха.

Для создания экспозиции использованы предметы музейного собрания: фотографии, живописные и графические работы, произведения декоративно – прикладного искусства, костюм, иконопись, храмовая скульптура, мебель, нумизматика, документы, музыкальные инструменты.

«Выставка является данью уважения и благодарности представителям купеческого сословия, тем, кто благодаря ежедневному кропотливому труду, азарту, иногда граничащему с авантюризмом, заслужил право именоваться главными созидателями города», - говорится в сообщении Департамента культуры и туризма Ивановской области.

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