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Новости

29 минут назад

В Кохме школьники вынуждены переходить «зебру» по луже, рискуя жизнью

ВИДЕО


Жительница Кохмы прислала в нашу редакцию видео, на котором дети вынуждены переходить проезжую часть около школы №5, рискуя жизнью. На дороге, в том числе на «зебре», образовалась большая лужа. Школьники невольно перед ней останавливаются, готовясь перебраться через нее так, чтобы по минимуму промочить ноги. Или идут вдоль лужи по проезжей части, выискивая менее глубокие места. А в это время в опасной близости от детей проносятся машины.

По словам автора видео, эту часть дороги ремонтировали относительно недавно – 3-4 года назад, но, видимо, не доремонтировали. «Ливнёвки на дороге не предусмотрены, по одной стороне - бордюры, по другой - вечная грязь. Также здесь нет освещения и так называемых лежачих полицейских, которые, насколько мне известно, должны быть на переходах возле школ», - пишет Наталья. И добавляет, что такой «океан» образуется на этом участке дороги после каждого дождя, даже незначительного.

Видео: Наталья Дедова



ключевые слова: дорога пешеходный переход дети лужа
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • 21 минуту назад
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							Хорошая говноречка, по Калинина только что благоустроенной пройтись, такую же найдёте, далеко в Кохму ездить не нужно - центр областного центра.
    
 - С школьниками конечно жесть, а каждый пионер ходит в школу не первый день, нет бы как Пётр Первый - поехал в Питер - захватил камушек.
    
 Давно бы мост из кирпичей построили!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 14 минут назад
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										0
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							На ливневку денег изначально не было, сделайте эконом вариант,
    
так называемую неровность - ИДН								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 14 минут назад
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										0
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							Только не нужно делать как у нас по всему городу наляпано								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									IvZ								
							
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  • 11 минут назад
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										0
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							Как-будто ливневки у нас в городе где-то предусмотрены. Океаны образуются по всему Иваново после дождей, и чем отремонтированнее дорога - тем больше океан. Подозреваю , что сейчас явятся защитники администрации и авторитетно объяснят нам, что в Индии и Северной Корее дороги значительно хуже, а в Африке вообще дорог нет, а кто не доволен, может сам за свои деньги все подчинить или валить в свою Америку...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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