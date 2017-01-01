В Кохме школьники вынуждены переходить «зебру» по луже, рискуя жизнью

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Жительница Кохмы прислала в нашу редакцию видео, на котором дети вынуждены переходить проезжую часть около школы №5, рискуя жизнью. На дороге, в том числе на «зебре», образовалась большая лужа. Школьники невольно перед ней останавливаются, готовясь перебраться через нее так, чтобы по минимуму промочить ноги. Или идут вдоль лужи по проезжей части, выискивая менее глубокие места. А в это время в опасной близости от детей проносятся машины.

По словам автора видео, эту часть дороги ремонтировали относительно недавно – 3-4 года назад, но, видимо, не доремонтировали. «Ливнёвки на дороге не предусмотрены, по одной стороне - бордюры, по другой - вечная грязь. Также здесь нет освещения и так называемых лежачих полицейских, которые, насколько мне известно, должны быть на переходах возле школ», - пишет Наталья. И добавляет, что такой «океан» образуется на этом участке дороги после каждого дождя, даже незначительного.

Видео: Наталья Дедова

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