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40 минут назад
В Ивановской области разыскивается особо опасный преступник
ФОТО подозреваемого
В Фурманове было зарегистрировано особо тяжкое преступление. Сотрудники полиции просят граждан оказать содействие в установлении места нахождения подозреваемого - Якимова Руслана Борисовича, 09.07.1974 года рождения.
Всех, кто обладает информацией о разыскиваемом, просьба сообщить по телефонам: дежурная часть ОМВД России по Фурмановскому району 8 (49341) 2-14-24 или «02». Конфиденциальность гарантируется.
ключевые слова: преступник розыск
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