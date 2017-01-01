В Ивановской области разыскивается особо опасный преступник

ФОТО подозреваемого





В Фурманове было зарегистрировано особо тяжкое преступление. Сотрудники полиции просят граждан оказать содействие в установлении места нахождения подозреваемого - Якимова Руслана Борисовича, 09.07.1974 года рождения.

Всех, кто обладает информацией о разыскиваемом, просьба сообщить по телефонам: дежурная часть ОМВД России по Фурмановскому району 8 (49341) 2-14-24 или «02». Конфиденциальность гарантируется.

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