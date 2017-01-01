В Иванове появится улица Старшего Лейтенанта Жидкова

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Сегодня на городской комиссии по топонимике обсуждался вопрос о присвоении наименования новому объекту уличной сети Иванова.

Имя Героя Советского Союза, первого фронтового героя-контрразведчика Великой Отечественной войны Петра Анфимовича Жидкова должно быть присвоено новой улице от 4-го Парковского проезда до улицы Революционной.

С инициативой об увековечивании памяти земляка выступил Совет ветеранов УФСБ (Ветеранов спецслужб) по Ивановской области. Его председатель Владимир Ермошин рассказал на заседании комиссии по топонимике о боевом пути и подвиге Петра Жидкова. Он почеркнул, что присвоение имени героя новой улице будет одним из важнейших событий в год 100-летия ФСБ России.

Члены комиссии единодушно одобрили предложение ветеранов и предложили именовать новый объект «Улица Старшего Лейтенанта Жидкова». Окончательное решение по этому вопросу примут на своем заседании депутаты Ивановской городской Думы.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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