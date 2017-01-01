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Новости

23 минуты назад

Попытка купить через интернет квадрокоптер обернулась для жителя Шуи потерей 13 тысяч рублей

Мошенника разыскивает полиция


Очередной случай интернет-мошенничества и пример бесконечной наивности зарегистрирован в Ивановской области. На этот раз – в Шуе. 30-летний местный житель на одной из торговых интернет-площадок нашел объявление о продаже квадрокоптера. Условия покупки и цена его устроили, и мужчина перечислил по требованию продавца на расчётный счет 13 тысяч рублей. После банковской операции продавец на связь больше не вышел, а аккаунт на сайте был заблокирован. Потерпевший ждал обещанный товар, но он так и не пришел. Поняв, что стал жертвой мошенников, мужчина обратился в полицию.

Сейчас полиция разыскивает интернет-мошенника, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: интернет мошенничество квадрокоптер полиция
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