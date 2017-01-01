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Новости

37 минут назад

В Ивановской области пьяный работник автомастерской угнал машину клиента и попал на ней в ДТП

Водительских прав у автоугощика не было


В Родниках полицейские задержали подозреваемого в угоне. Как оказалось, угонщик является работником одной из местных автомастерских. Изрядно выпив, молодой человек решил прокатиться на машине, стоящей на покраске. Катаясь по городу на чужом автомобиле, парень не справился с управлением и съехал в кювет.

На месте ДТП родниковец был задержан сотрудниками дорожной полиции. Выяснилось, что 24-летней ранее судимый задержанный, управлял машиной не только в состоянии алкогольного опьянения, но и не имея водительских прав.

«В настоящее время фигурант привлечен к административной ответственности. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угона», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по ивановской области.



ключевые слова: автоугон ДТП полиция
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