Вынесен приговор в отношении экс-главы Иванова Вячеслава Сверчкова

Сегодня, 17 мая, в Ленинском районном суде состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Вячеслава Сверчкова. Напомним, бывший глава г. Иваново был обвинен в получении взятки в особо крупном размере от предпринимателя Саррафа Мамедова. За 12 миллионов 760 тысяч рублей глава города обещал бизнесмену помочь с воплощением проекта «умных остановок». Сначала Сверчков должен был помочь с оформлением земельных участков в аренду, потом - с изменением вида их разрешенного использования. Окупить проект предполагалось за счет торговли в павильонах. Подсудимый вину свою признал полностью, он сотрудничал со следствием и заключил досудебное соглашение.

Гособвинение просило для Сверчкова 6 лет колонии строгого режима и 25 миллионов рублей штрафа.

В итоге суд приговорил экс-чиновника 5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 25 миллионов 520 тысяч рублей. Осужденному будут зачтены 11 месяцев домашнего ареста. Кроме того, он лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 2 года.



Вячеслав Сверчков был взят под стражу в зале суда.

Имущество Сверчкова - машина "Тойота Камри", баня, 3 дома в Плесе, земельный участок пойдут в доход государства.



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