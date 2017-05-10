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Новости
Вынесен приговор в отношении экс-главы Иванова Вячеслава Сверчкова
Сегодня, 17 мая, в Ленинском районном суде состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Вячеслава Сверчкова. Напомним, бывший глава г. Иваново был обвинен в получении взятки в особо крупном размере от предпринимателя Саррафа Мамедова. За 12 миллионов 760 тысяч рублей глава города обещал бизнесмену помочь с воплощением проекта «умных остановок». Сначала Сверчков должен был помочь с оформлением земельных участков в аренду, потом - с изменением вида их разрешенного использования. Окупить проект предполагалось за счет торговли в павильонах. Подсудимый вину свою признал полностью, он сотрудничал со следствием и заключил досудебное соглашение.
Гособвинение просило для Сверчкова 6 лет колонии строгого режима и 25 миллионов рублей штрафа.
В итоге суд приговорил экс-чиновника 5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 25 миллионов 520 тысяч рублей. Осужденному будут зачтены 11 месяцев домашнего ареста. Кроме того, он лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 2 года.
Вячеслав Сверчков был взят под стражу в зале суда.
Имущество Сверчкова - машина "Тойота Камри", баня, 3 дома в Плесе, земельный участок пойдут в доход государства.
Подробности смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».
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Комментарии (14)
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- Alexander Umnikov36 минут назадНа свободе: Кузьмичев, руководство ФК Текстильщик... ну и все депутаты ИГД.
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- Fantomas34 минуты назадПошел сверчок на шесток!
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- Яга Баба30 минут назад"Яблоко от яблони недалеко падает." Много их ещё подобных "неупакованных" на свободе ещё гуляет... Сколько веревочке ни виться, а конец будет!
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- GraveDiggerG26 минут назадВы сейчас намекнули про его сына, владельца бренда "доступные окна"?
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- макссс17 минут назадОн нашёл свой шесток)))
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- JJJJKKK17 минут назадДА ОН И НЕ РАССТРОИЛСЯ ЭТО СЛЁЗЫ ПО СРАВНЕНИЮ ЧТО ОН ИМЕЕТ.НИ ЧЕГО НЕ УБЫЛО.
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- макссс16 минут назадЭто пример того, что досудебное соглашение о сотрудничестве у нас в стране не работает
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- макссс16 минут назадЭто пример того, что досудебное соглашение о сотрудничестве у нас в стране не работает
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- макссс15 минут назадЖалко, что судей не сажают, по любому многие берут
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- макссс10 минут назадВыйдет сверчков, ни поездить, ни пожить, ни попариться))) дома в плесе уйдут в доход медведеву))
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- хорек10 минут назадХороший человек, он реально помогал многим. Жаль детей, особенно жену.
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- анти-фома1 минуту назадна свободе блогеры
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- Позаслугам1 минуту назадСправедливость восторжествовала! Ждем следующего - Куликова! Думаю, у него булет 5+2 или3. Заксзные статья, вряд ли, помогут
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- анти-фома1 минуту назадзлорадство возвращается
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