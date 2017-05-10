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42 минуты назад

Вынесен приговор в отношении экс-главы Иванова Вячеслава Сверчкова

Сегодня, 17 мая, в Ленинском районном суде состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Вячеслава Сверчкова. Напомним, бывший глава г. Иваново был обвинен в получении взятки в особо крупном размере от предпринимателя Саррафа Мамедова. За 12 миллионов 760 тысяч рублей глава города обещал бизнесмену помочь с воплощением проекта «умных остановок». Сначала Сверчков должен был помочь с оформлением земельных участков в аренду, потом - с изменением вида их разрешенного использования. Окупить проект предполагалось за счет торговли в павильонах. Подсудимый вину свою признал полностью, он сотрудничал со следствием и заключил досудебное соглашение.

Гособвинение просило для Сверчкова 6 лет колонии строгого режима и 25 миллионов рублей штрафа.

В итоге суд приговорил экс-чиновника 5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 25 миллионов 520 тысяч рублей. Осужденному будут зачтены 11 месяцев домашнего ареста. Кроме того, он лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 2 года.

Вячеслав Сверчков был взят под стражу в зале суда.

Имущество Сверчкова - машина "Тойота Камри", баня, 3 дома в Плесе, земельный участок пойдут в доход государства.

Подробности смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».



ключевые слова: Вячеслав Сверчков коррупция взятка суд приговор
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Комментарии (14)

	


	

	

		
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									Alexander Umnikov								
							
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  • 36 минут назад
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							На свободе: Кузьмичев, руководство ФК Текстильщик... ну и все депутаты ИГД.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Fantomas								
							
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  • 34 минуты назад
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							Пошел сверчок на шесток!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Яга Баба								
							
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  • 30 минут назад
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							"Яблоко от яблони недалеко падает." Много их ещё подобных "неупакованных" на свободе ещё гуляет...  Сколько веревочке ни виться, а конец будет!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									GraveDiggerG								
							
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  • 26 минут назад
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										+1
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							Вы сейчас намекнули про его сына, владельца бренда "доступные окна"?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • 17 минут назад
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							Он нашёл свой шесток)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									JJJJKKK								
							
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  • 17 минут назад
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							ДА ОН И НЕ РАССТРОИЛСЯ ЭТО СЛЁЗЫ ПО СРАВНЕНИЮ ЧТО ОН ИМЕЕТ.НИ ЧЕГО НЕ УБЫЛО.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • 16 минут назад
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										-1
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							Это пример того, что досудебное соглашение о сотрудничестве у нас в стране не работает								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • 16 минут назад
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							Это пример того, что досудебное соглашение о сотрудничестве у нас в стране не работает								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • 15 минут назад
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										0
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							Жалко, что судей не сажают, по любому многие берут								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • 10 минут назад
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    • 
										0
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							Выйдет сверчков, ни поездить, ни пожить, ни попариться))) дома в плесе уйдут в доход медведеву))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									хорек								
							
    • 
							
  • 10 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Хороший человек, он реально помогал многим. Жаль детей, особенно жену.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									анти-фома								
							
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  • 1 минуту назад
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										0
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							на свободе блогеры								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Позаслугам								
							
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  • 1 минуту назад
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							Справедливость восторжествовала! Ждем следующего - Куликова! Думаю, у него булет 5+2 или3. Заксзные статья, вряд ли, помогут								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									анти-фома								
							
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  • 1 минуту назад
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							злорадство возвращается								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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