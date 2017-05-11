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59 минут назад

Саженцы на Аллее Славы в Иванове давят машинами

ФОТО


Высаженную 6 мая в Московском микрорайоне областного центра Аллею Славы (600 деревьев, выигранных в интернет-конкурсе) продолжают преследовать беды. Как мы сообщали ранее, сначала неизвестные похитили 18 саженцев туй. А теперь вот автомобилисты паркуются на газонах практически в местах высадки деревьев. Причем, делают это, по словам местной жительницы, каждое утро.

«В дежурной части ГАИ, куда я обратилась с просьбой помочь с решением этого вопроса, сказали, что это не их компетенция», - говорит наша читательница.

Фото: Наталья Зубова



ключевые слова: Аллея Славы саженцы автомобили парковка
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Комментарии (10)

	


	

	

		
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  • 
								
									vofchik								
							
    • 
							
  • 51 минуту назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Как не компетенция ГИБДД? Нарушение ПДД есть, пусть штрафуют  и дело в мэрию. Очередные свиньи г. Иваново								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Manuel De La Mare								
							
    • 
							
  • 44 минуты назад
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    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Эти свиньи, как я понимаю, своих малолетних ублюдков в садик привозят! В свинарнике им место! А автор на будущее пусть фоткнет с номерами их жоповозки								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexandr								
							
    • 
							
  • 32 минуты назад
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    • 
										0
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							У нас в Суховке около детсада ДСК такая же картинка. Причём детей в садик, как видно по номерам на авто, привозят машины из гаражей администрации города и области.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexandr								
							
    • 
							
  • 35 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Наши областные депутаты несколько лет назад отменили штрафы за парковку на газонах, а федеральные законы ответственности за парковку на газонах на сегодняшний день, к сожалению не предусматривают. В госдуме едросня чой-то там шелестела про введение в федеральныя законы ответственности за парковку на газонах, но пока ни чего так и не приняла.
    
Вот как-то так.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									123123								
							
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  • 29 минут назад
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							Культур-мультур а-ля Иваново...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									GraveDiggerG								
							
    • 
							
  • 25 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Ну судя по фото хоть теперь видно, план посадки саженцев, во круг садика, и вдоль дороги, интересная алея.
    
Не могу понять каким дебилом надо быть, что бы ставить так машину, воспитания и уважения у таких людей просто нет. 
    
Мануэль детей ублюдками плохо называть, они тут точно не виноваты, что родители такие. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Manuel De La Mare								
							
    • 
							
  • 8 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Хорошо, незаконно рожденные... Скажи мне тогда, какие дети вырастут у таких родителей? С нимбом? Они с детства видят и все запоминают что их быдло-создатели творят на протяжении всей жизни! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									вёлюсиП								
							
    • 
							
  • 17 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							сначала маршировали в бессмертном полку с выданными воевавшими дедами,потом аллею славы разграбили,теперь машины на неё взромоздили!чего ещё отмочат мракобесы! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • 6 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Это наверное яжматери чад в сад доставляют. Почти у всех садов подобное. Как и у школ.
    

    
Кстати 
    
1. А периметр любого сада называется Аллея Славы или только этого?
    
2. Сильно редко посадили. Надо было все в одну яму - проще же. Или это специально сажали в расчете на прореживание?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Светлана Бурлакова								
							
    • 
							
  • 5 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Здесь давят саженцы, в других дворах паркуются на детских площадках и прямо у входов в подъезды. Выросло поколение чмырей - дети девяностых. Человек человеку волк.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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