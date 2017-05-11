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59 минут назад
Саженцы на Аллее Славы в Иванове давят машинами
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Высаженную 6 мая в Московском микрорайоне областного центра Аллею Славы (600 деревьев, выигранных в интернет-конкурсе) продолжают преследовать беды. Как мы сообщали ранее, сначала неизвестные похитили 18 саженцев туй. А теперь вот автомобилисты паркуются на газонах практически в местах высадки деревьев. Причем, делают это, по словам местной жительницы, каждое утро.
«В дежурной части ГАИ, куда я обратилась с просьбой помочь с решением этого вопроса, сказали, что это не их компетенция», - говорит наша читательница.
Фото: Наталья Зубова
ключевые слова: Аллея Славы саженцы автомобили парковка
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Вот как-то так.
Не могу понять каким дебилом надо быть, что бы ставить так машину, воспитания и уважения у таких людей просто нет.
Мануэль детей ублюдками плохо называть, они тут точно не виноваты, что родители такие.
Кстати
1. А периметр любого сада называется Аллея Славы или только этого?
2. Сильно редко посадили. Надо было все в одну яму - проще же. Или это специально сажали в расчете на прореживание?