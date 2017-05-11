Саженцы на Аллее Славы в Иванове давят машинами

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Высаженную 6 мая в Московском микрорайоне областного центра Аллею Славы (600 деревьев, выигранных в интернет-конкурсе) продолжают преследовать беды. Как мы сообщали ранее, сначала неизвестные похитили 18 саженцев туй. А теперь вот автомобилисты паркуются на газонах практически в местах высадки деревьев. Причем, делают это, по словам местной жительницы, каждое утро.

«В дежурной части ГАИ, куда я обратилась с просьбой помочь с решением этого вопроса, сказали, что это не их компетенция», - говорит наша читательница.

Фото: Наталья Зубова

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