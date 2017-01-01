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сегодня, 12:22
Российский омбудсмен обратила внимание депутатов Госдумы на свалки в Ивановской области
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила в Госдуме с ежегодным докладом о своей работе. «Парламентская газета» приводит фрагмент ее отчета, касающийся тяжелого экологического положения в ряде регионов, в том числе в Ивановской области:
«На территории Ивановской области расположена 31 свалка, допустимый срок эксплуатации большинства из них давно истек. Десятки асфальтовых заводов загрязняют атмосферу в Красноярском крае. Крайне неблагоприятная экологическая атмосфера в Мурманске и Уфе, Челябинской области и Хабаровском крае, чего только стоит порт «Ванино».
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Комментарии (1)
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- Андрюшка Звездунов4 минуты назадВ нормальных областях такими проблемами занимается Росприроднадзор, в нашей же области такая организация есть, но скорее мертва, чем жива...
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