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Новости

сегодня, 12:22

Российский омбудсмен обратила внимание депутатов Госдумы на свалки в Ивановской области


Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила в Госдуме с ежегодным докладом о своей работе. «Парламентская газета» приводит фрагмент ее отчета, касающийся тяжелого экологического положения в ряде регионов, в том числе в Ивановской области:

«На территории Ивановской области расположена 31 свалка, допустимый срок эксплуатации большинства из них давно истек. Десятки асфальтовых заводов загрязняют атмосферу в Красноярском крае. Крайне неблагоприятная экологическая атмосфера в Мурманске и Уфе, Челябинской области и Хабаровском крае, чего только стоит порт «Ванино».



ключевые слова: экология свалки омбудсмен Госдума
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									Андрюшка Звездунов								
							
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  • 4 минуты назад
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							В нормальных областях такими проблемами занимается Росприроднадзор, в нашей же области такая организация есть, но скорее мертва, чем жива...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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