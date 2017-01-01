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Новости

41 секунду назад

В Иванове пройдет областной День предпринимателя

Программа


26 мая в Иванове состоится 16-й областной День предпринимателя. В мероприятии ежегодно участвуют ведущие производственные компании региона, а также представители малого бизнеса.

В программе:

- проект «Предпринимательская среда» - бесплатные обучающие семинары и мастер-классы для собственников и руководителей бизнеса;

- дискуссионные площадки с представителями власти города и области;

- выставка «Достижения малого и среднего бизнеса».

Также в рамках областного Дня предпринимателя состоится традиционная выставка «Малый и средний бизнес Ивановской области». Мероприятие пройдет 26 мая в ТРЦ «Шоколад» с 10.00 до 16.00.



ключевые слова: День предпринимателя
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