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41 секунду назад
В Иванове пройдет областной День предпринимателя
Программа
26 мая в Иванове состоится 16-й областной День предпринимателя. В мероприятии ежегодно участвуют ведущие производственные компании региона, а также представители малого бизнеса.
В программе:
- проект «Предпринимательская среда» - бесплатные обучающие семинары и мастер-классы для собственников и руководителей бизнеса;
- дискуссионные площадки с представителями власти города и области;
- выставка «Достижения малого и среднего бизнеса».
Также в рамках областного Дня предпринимателя состоится традиционная выставка «Малый и средний бизнес Ивановской области». Мероприятие пройдет 26 мая в ТРЦ «Шоколад» с 10.00 до 16.00.
ключевые слова: День предпринимателя
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