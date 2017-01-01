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13 минут назад
В Иванове молодой человек украл циркулярную пилу
Полиция задержала злоумышленника
В полицию с заявлением обратился 30-летний мужчина. Он сообщил, что из магазина, в котором он ведет отделочные работы на улице Ташкентской, неизвестный открыто похитил у него циркулярную пилу марки «Вихрь».
Оперативники быстро вычислили подозреваемого и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 28-летний местный житель.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
ключевые слова: циркулярная пила кража полиция
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