Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

13 минут назад

В Иванове молодой человек украл циркулярную пилу

Полиция задержала злоумышленника


В полицию с заявлением обратился 30-летний мужчина. Он сообщил, что из магазина, в котором он ведет отделочные работы на улице Ташкентской, неизвестный открыто похитил у него циркулярную пилу марки «Вихрь».

Оперативники быстро вычислили подозреваемого и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 28-летний местный житель.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.



ключевые слова: циркулярная пила кража полиция
  • оцените новость:
  • (0)
  • 75
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня