Гостиницу «Иваново» оцепили из-за угрозы взрыва

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Как сообщил IvanovoNews начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин, сегодня утром в полиции поступил звонок с сообщением о том, что гостиница «Иваново» на улице Карла Маркса, неподалеку от железнодорожного вокзала, может быть заминирована. На место выехали все экстренные службы. Полиция оцепила гостиницу, людей эвакуировали.

В ходе тщательного обследования помещений гостиницы никаких опасных предметов обнаружено не было. Сейчас полиция разыскивает звонившего.

Фото: ВКонтакте / Автопартнер

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