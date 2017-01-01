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29 минут назад
Гостиницу «Иваново» оцепили из-за угрозы взрыва
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Как сообщил IvanovoNews начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин, сегодня утром в полиции поступил звонок с сообщением о том, что гостиница «Иваново» на улице Карла Маркса, неподалеку от железнодорожного вокзала, может быть заминирована. На место выехали все экстренные службы. Полиция оцепила гостиницу, людей эвакуировали.
В ходе тщательного обследования помещений гостиницы никаких опасных предметов обнаружено не было. Сейчас полиция разыскивает звонившего.
Фото: ВКонтакте / Автопартнер
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Комментарии (3)
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- vofchik27 минут назадБлин, какой мудак это сделал, реальная Ж.. была. Таким надо не только штраф выписывать, но и моральный и материальный ущерб возместить пострадавшим
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- Manuel De La Mare23 минуты назадМожет этой пойманной дуре, которая раньше названивала, трубку забросили?:-)
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- Manuel De La Mare23 минуты назадВангую колхозники забавляются!
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