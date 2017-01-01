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Новости

29 минут назад

Гостиницу «Иваново» оцепили из-за угрозы взрыва

ФОТО


Как сообщил IvanovoNews начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин, сегодня утром в полиции поступил звонок с сообщением о том, что гостиница «Иваново» на улице Карла Маркса, неподалеку от железнодорожного вокзала, может быть заминирована. На место выехали все экстренные службы. Полиция оцепила гостиницу, людей эвакуировали.

В ходе тщательного обследования помещений гостиницы никаких опасных предметов обнаружено не было. Сейчас полиция разыскивает звонившего.

Фото: ВКонтакте / Автопартнер



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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									vofchik								
							
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  • 27 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Блин, какой мудак это сделал, реальная Ж.. была. Таким надо не только штраф выписывать, но и моральный и материальный ущерб возместить пострадавшим								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Manuel De La Mare								
							
    • 
							
  • 23 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Может этой пойманной дуре, которая раньше названивала, трубку забросили?:-) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Manuel De La Mare								
							
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  • 23 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Вангую колхозники забавляются!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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