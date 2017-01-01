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Названа дата завершения отопительного сезона в Иванове
Отопительный сезон в областном центре завершится 18 мая. Об этом сообщил заместитель главы Администрации Иванова Виктор Казанцев на рабочем совещании с руководителями управляющих компаний, которое прошло 17 мая. Подготовлено соответствующее Постановление главы города.Подача теплоносителя в сети прекратится в 00.00 18 мая.
Как сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова Дмитрий Растатуров, с 19.00 21 мая до 26 мая включительно будут проводиться испытания на прочность и плотность (опрессовка) магистральных и распределительных тепловых сетей по контуру ИвТЭЦ-2. Это, в основном, микрорайоны в центре и северной части города – от Шереметевского проспекта и проспекта Ленина, до улиц Танкиста Александрова и Велижской, а также Рабочий поселок. Сохранится подача горячего водоснабжения в часть домов микрорайонов Минеево, Хуторово, Меланжевый комбинат. Опрессовка сетей по контуру ТЭЦ-3 запланирована на июнь.
В ходе опрессовочных работ теплотрассы будут испытываться повышенным давлением теплоносителя. В связи с этим администраци просит горожан не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами.
Кроме того, не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автотранспорт и прочее имущество. При обнаружении выхода воды на поверхность земли или автодороги просим не приближаться к месту дефекта и сообщать по телефонам круглосуточной диспетчерской службы: 000, 42-50-02, 30-06-25.
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Комментарии (1)
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- Сергей Кучерявый15 минут назадКстати, отопительный сезон 2016\2017 в г.Иваново начат 19.09.2016. И уже длится 8 месяцев. По всему это самый продолжительный отопительный сезон за всю историю централизованного отопления в Иваново. И где-же глобальное потепление, про которое всюду говорят?
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