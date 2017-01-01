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Новости

51 минуту назад

Уснувший в туалете ресторана ивановец утром наделал бед, ушел домой, а потом вернулся каяться


О забавном случае, произошедшим в областном центре, рассказал на своей личной страничке в Фэйсбуке начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин.

Ивановец отдыхал в одном из ресторанов города. Изрядно выпив, он отправился в туалет и там заснул.

«Проснулся под утро, - пишет Владислав Радостин. - Вокруг темно и ни души. Поблуждав по внутренним помещениям ресторана, мужчина на ощупь нашел выход, разбил стеклянную дверь и вырвался на свободу».

Затем ушел домой. А когда протрезвел и окончательно пришел в себя, вернулся в ресторан с повинной. «Администрация заведения уже успела обратиться в полицию, сообщив о проникновении в помещение. И тут всё счастливым образом разъяснилось...».



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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									GraveDiggerG								
							
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  • 48 минут назад
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										0
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							Вот история то у него будет для рассказа друзьям,								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexander Umnikov								
							
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  • 21 минуту назад
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    • 
										0
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							По правильному ресторан должен мужик еще и накормить и дать отдохнуть.
    
Он выявил такой офигенный косяк...
    
Но если рестораторы будут наезжать - их нало привлечь за лодный доносю Т.к. проникновения В помещение не было. Было проникновение ИЗ помещения.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									GraveDiggerG								
							
    • 
							
  • 13 минут назад
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										0
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							ну тут такими темпами тут и до ,ст.127 ч.2 УК РФ : (Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением) так что он еще и в плюсе будет)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Manuel De La Mare								
							
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  • 13 минут назад
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										0
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							В Москве в пабах ещё и выспаться дают и похмеляют! Так что владельцы ресторана не жалуйтесь, вы за счёт таких клиентов на плаву держитесь!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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