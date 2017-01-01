Уснувший в туалете ресторана ивановец утром наделал бед, ушел домой, а потом вернулся каяться





О забавном случае, произошедшим в областном центре, рассказал на своей личной страничке в Фэйсбуке начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин.

Ивановец отдыхал в одном из ресторанов города. Изрядно выпив, он отправился в туалет и там заснул.

«Проснулся под утро, - пишет Владислав Радостин. - Вокруг темно и ни души. Поблуждав по внутренним помещениям ресторана, мужчина на ощупь нашел выход, разбил стеклянную дверь и вырвался на свободу».

Затем ушел домой. А когда протрезвел и окончательно пришел в себя, вернулся в ресторан с повинной. «Администрация заведения уже успела обратиться в полицию, сообщив о проникновении в помещение. И тут всё счастливым образом разъяснилось...».

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