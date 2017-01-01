Новости
51 минуту назад
Уснувший в туалете ресторана ивановец утром наделал бед, ушел домой, а потом вернулся каяться
О забавном случае, произошедшим в областном центре, рассказал на своей личной страничке в Фэйсбуке начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин.
Ивановец отдыхал в одном из ресторанов города. Изрядно выпив, он отправился в туалет и там заснул.
«Проснулся под утро, - пишет Владислав Радостин. - Вокруг темно и ни души. Поблуждав по внутренним помещениям ресторана, мужчина на ощупь нашел выход, разбил стеклянную дверь и вырвался на свободу».
Затем ушел домой. А когда протрезвел и окончательно пришел в себя, вернулся в ресторан с повинной. «Администрация заведения уже успела обратиться в полицию, сообщив о проникновении в помещение. И тут всё счастливым образом разъяснилось...».
- оцените новость:
-
(0)
- 958
- 4
Комментарии (4)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
36 минут назадГостиницу «Иваново» оцепили из-за угрозы взрыва
ФОТО
-
(0)
- 1120
46 минут назадНазвана дата завершения отопительного сезона в Иванове
-
(0)
- 905
Он выявил такой офигенный косяк...
Но если рестораторы будут наезжать - их нало привлечь за лодный доносю Т.к. проникновения В помещение не было. Было проникновение ИЗ помещения.