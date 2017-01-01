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сегодня, 10:55
На улице Смирнова в Иванове временно отключат светофоры
18 мая будут отключены светофоры на улице Смирнова в районе бассейна «Олимпия». Об этом сообщает Управление благоустройства Администрации областного центра. Планируемое время отключения - с 08.00 до 17.00.
ключевые слова: перекресток светофоры
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Комментарии (2)
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- ЙЯdЪсегодня, 11:04Интересно, какой великий смысл в этих объявлениях про светофоры?
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- GraveDiggerG56 минут назадВозможно будет затруднено движение, выбрать другой маршрут
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