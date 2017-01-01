На улице Смирнова в Иванове временно отключат светофоры





18 мая будут отключены светофоры на улице Смирнова в районе бассейна «Олимпия». Об этом сообщает Управление благоустройства Администрации областного центра. Планируемое время отключения - с 08.00 до 17.00.

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