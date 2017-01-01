Лауреатом премии имени Бальмонта «Будем как солнце» стал ивановский литератор





В Департаменте культуры и туризма Ивановской области подвели итоги Всероссийского литературного конкурса на соискание премии имени К. Д. Бальмонта «Будем как солнце». Победителем признан ивановский литератор Александр Романов.

Его книга «Константин Бальмонт. Несобранное и забытое из творческого наследия» в 2-х томах, представляющая собой итог серьезного научно-исследовательского труда составителя, завоевала большинство голосов членов комиссии. Автор в течение более десятка лет кропотливо собирал неизвестные и малоизвестные тексты произведений Константина Бальмонта.

Двое претендентов, участвовавших в конкурсе, будут награждены благодарственными письмами Губернатора Ивановской области за пропаганду и популяризацию творческого наследия Константина Бальмонта. Это Игорь Кулагин (Московская обл., г. Мытищи, уроженец г. Шуя), представивший книгу стихов «Музыка любви» и Татьяна Литвинова (г. Шуя) с поэтической книгой «Витражи».

Напомним, в июне 2017 года исполняется 150 лет со дня рождения великого русского поэта Константина Дмитриевича Бальмонта – уроженца с. Гумнищи Шуйского района Ивановской области.

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