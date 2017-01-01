Ремонт дорожного полотна в Иванове: планы на 17 мая





По сообщению ивановской мэрии, 16 мая в областном центре проводилась планировка обочин с добавлением инертного материала на участках улиц Минская (у дома №122), Рыбинская (у дома №40), перекрестке Минской и 8-й Минеевской улиц.

На 17 мая намечен ремонт проезжей части с применением инертного материала на 3-й Полетной улице, а также планировка покрытия автогрейдером на улице Авдотьинской улице.

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