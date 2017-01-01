Две женщины погибли во время пожара в пятиэтажном доме в Ивановской области

Причиной возгорания стала неосторожность при курении





Трагедия произошла 16 мая в Приволжске. Около двух часов дня на улице Фурманова возник пожар в 5-этажном кирпичном доме. Очаг пожара был на 3 этаже. Прибывшие пожарные проникли в квартиру, начали поиск людей и подали пожарные стволы на тушение. В комнате было обнаружено тело хозяйки квартиры 1946 года рождения. В коридоре на полу лежала женщина 1980 года рождения, которая впоследствии также скончалась от отравления продуктами горения. Из задымленного подъезда пожарные вывели 81 человека. Огонь был локализован на площади 18 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области, предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

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