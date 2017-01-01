Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

9 минут назад

Суд обязал администрацию Кинешмы вычищать выгребные ямы


Природоохранная прокуратура установила, что в нарушение санитарных требований сброс жидких бытовых отходов от организаций и населения Кинешмы, не имеющих централизованного водоотведения, осуществляется напрямую в канализационную сеть. Специальные сливные станции на территории муниципального образования отсутствуют.

В связи с этим в суд было направлено исковое требование обязать кинешемскую администрацию организовать сбор и вывоз от неканализованной части города отходов из выгребных ям и хозяйственно-бытовых стоков на специальные сливные станции.

Исковые требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме.



ключевые слова: отходы слив прокуратура
  • оцените новость:
  • (0)
  • 51
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации