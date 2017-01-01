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9 минут назад
Суд обязал администрацию Кинешмы вычищать выгребные ямы
Природоохранная прокуратура установила, что в нарушение санитарных требований сброс жидких бытовых отходов от организаций и населения Кинешмы, не имеющих централизованного водоотведения, осуществляется напрямую в канализационную сеть. Специальные сливные станции на территории муниципального образования отсутствуют.
В связи с этим в суд было направлено исковое требование обязать кинешемскую администрацию организовать сбор и вывоз от неканализованной части города отходов из выгребных ям и хозяйственно-бытовых стоков на специальные сливные станции.
Исковые требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме.
ключевые слова: отходы слив прокуратура
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