На Шереметевском проспекте в Иванове произошла авария с участием четырех машин

Есть пострадавший – ФОТО





ДТП случилось 16 мая около 22.20 на Шереметевском проспекте областного центра. По принципу домино столкнулись сразу 4 легковых автомобиля. «Мицубиси Лансер» въехал в «Хендай Акцепт», тот – в «Киа Рио», а «Киа», в свою очередь, влетела в «ВАЗ-21099».

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП пострадал водитель «Киа Рио». С травмами головы и ушибом голени его доставили в 7-ю горбольницу. Водитель «Мицубиси» от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

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