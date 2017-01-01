Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

18 минут назад

На Шереметевском проспекте в Иванове произошла авария с участием четырех машин

Есть пострадавший – ФОТО


ДТП случилось 16 мая около 22.20 на Шереметевском проспекте областного центра. По принципу домино столкнулись сразу 4 легковых автомобиля. «Мицубиси Лансер» въехал в «Хендай Акцепт», тот – в «Киа Рио», а «Киа», в свою очередь, влетела в «ВАЗ-21099».

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП пострадал водитель «Киа Рио». С травмами головы и ушибом голени его доставили в 7-ю горбольницу. Водитель «Мицубиси» от прохождения медицинского освидетельствования отказался.



ключевые слова: ДТП
  • оцените новость:
  • (0)
  • 478
  • 1







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Ивановский Маг								
							
    • 
							
  • 5 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							а что стало причиной ДТП? 99 резко остановилась, а сзади не соблюдали дистанцию? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •