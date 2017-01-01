Специальным гостем Дачного фестиваля в Плесе имени Шаляпина станет Иосиф Кобзон





С 20 по 21 мая в Плесе пройдет Дачный фестиваль имени Шаляпина. В мероприятии примут участие музыканты с мировым именем. Фестиваль посетит губернатор Ивановской области Павел Коньков.

Фестиваль откроется 20 мая в 19.00 в Левитановском культурном центре сольным концертом российского пианиста-виртуоза, народного артиста РФ Дениса Мацуева.

21 мая в 10.00 на торговой площади пройдет праздничная литургия, посвященная 200-летию со дня основания Воскресенского кафедрального собора в Плёсе. В 13.00 на набережной реки Волги будет заложен камень в основание памятника Федору Шаляпину (скульптор – народный художник РФ Алексей Рукавишников). В 14:30 состоится торжественная церемония возвращения похищенных в 2014 году картин Исаака Левитана в Дом-музей художника.

Завершится фестиваль в 19.00 концертом на торговой площади Плёса, посвященным памяти дирижера, композитора, народного артиста России, генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Ровно год назад – 21 мая 2016 года – он дирижировал военным оркестром на торговый площади. 25 декабря 2016 года Валерий Халилов трагически погиб во время крушения самолета в небе над Сочи. На открытой площадке выступят Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ, народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители, народный артист Республики Башкортостан, солист Мариинского театра Аскар Абдразаков. Также в концерте примут участие лауреат премии Союза театральных деятелей, солист театра оперы и балета Петербургской консерватории Антон Петряев, солистка академии Елены Образцовой, лауреат международных конкурсов Алёна Гузь, лауреат всероссийских и международных конкурсов, солист академии молодых оперных певцов Мариинского театра Григорий Чернецов, лауреат международных и всероссийских конкурсов, солистка Мариинского театра Мария Баянкина. Специальный гость фестиваля – народный артист СССР Иосиф Кобзон.

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