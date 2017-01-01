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ПОСЛУШАЙТЕ! Почему невозможно закрыть передвижные дельфинарии, в которых так часто гибнут животные
Они все-таки погибли. Помните прошлогодний майский скандал с передвижным дельфинарием в Иванове? Зоозащитники привлекли внимание к плохим условиям, в которых содержались белухи и морской котик. Петиция за запрет работы собрала более 16 тысяч подписей. Губернатор поручил Роспотребнадзору провести проверку.
Животные в угнетенном состоянии, ветеринаров оно не удовлетворило, скорее всего, нарушены правила перевозки, выдано предписание устранить нарушения. Такими были результаты. Но дельфинарий продолжил работу в Иванове, а потом отправился с гастролями дальше. И где-то в пути морские артисты Штиль и Шторм погибли. Их тут же заменили на новых белух.
О том, почему многочисленные петиции с просьбами закрыть подобные дельфинарии, адресованные региональным властям, сегодня не имеют смысла и всё продолжается как есть, в том числе и преждевременная гибель китов, дельфинов и других морских животных – в комментарии Татьяны Прокопенко.
175-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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