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Новости

44 минуты назад

Кто из знаменитостей приедет на кинофестиваль «Зеркало»


Ивановская область вовсю готовится к уже традиционному фестивалю имени Андрея Тарковского «Зеркало». Известно, что в этот раз он пройдет с 13 по 18 июня. Ожидается показ 150 фильмов и 30 тысяч зрителей.

Президентом фестиваля уже по традиции станет режиссер Павел Лунгин. Среди членов жюри - актеры, сценаристы, режиссеры, продюсеры из Мексики, Венгрии, Израиля, Казахстана.

Россию в составе экспертов представит советская актриса Елена Коренева. В Vip-гостях фестиваля значатся ведущая Russia Today Софико Шеварнадзе, актриса Анна Терехова, композитор Эдуард Артемьев, поэтесса Вера Полозкова.

В конкурсной программе, отмечают организаторы, акцент будет сделан на авторском кино и молодых режиссеров. Помимо показов, запланированы семинары, мастер-классы и круглые столы.



ключевые слова: кинофестиваль Андрей Тарковский "Зеркало"
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