Двое кинешемцев фиктивно регистрировали иностранцев неподалеку от здания УФМС

Возбуждено уголовное дело







Возбуждено уголовное дело в отношении двух предпринимателей в Кинешме, которые незаконно регистрировали мигрантов. Работали злоумышленники под вывеской «Агентства подготовки документов для подачи заявлений в ФМС России».

Это агентство предлагало помощь иностранным гражданам в оформлении необходимых документов. Но полиция располагала информацией, что речь идет о фиктивной регистрации мигрантов. По сути, о незаконной легализации их на территории России. Оперативники нашли подтверждение этим фактам и выявили механизм работы.

«Выходцев из стран ближнего зарубежья они регистрировали в помещениях, которые числились как жилые, но на самом деле таковыми по сути не являлись. Они приобретали их в собственность и там регистрировали иностранцев. Соответственно регистрация эта была фиктивная. По факту эти люди там не проживали», - сообщил IvanovoNews начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин.

Занимались этим два человека. Оба - мужчина и женщина - ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Любопытная деталь: агентство располагалось в здании неподалеку от управления федеральной миграционной службы.

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