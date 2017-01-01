Территорию ивановского микрорайона П/О 14 вновь намерены планировать

Объявлена дата публичных слушаний





Напомним, предыдущая попытка спланировать развитие этого микрорайона вызвала бурю негодования у местных жителей.

От прежнего плана комплексной застройки мэрия отказалась. Об этом было заявлено на встрече главы с жителями микрорайона. Проект был доработан и теперь вновь вынесен на обсуждение.

Так, речь идет о выделении земельного участка под строительство многоквартирного дома - раньше предполагалось построить 4 многоэтажки. Кроме того, планируют увеличить территорию, принадлежащую школе. Учебное учреждение будут реконструировать. Гаражный кооператив, который в предыдущей версии проекта попадал под застройку, намерены сохранить в нынешних границах. И дополнительно будут определены места для автостоянок в микрорайоне.

Публичные слушания пройдут в актовом зале администрации города 31 мая в 10 утра.

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