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Территорию ивановского микрорайона П/О 14 вновь намерены планировать
Объявлена дата публичных слушаний
Напомним, предыдущая попытка спланировать развитие этого микрорайона вызвала бурю негодования у местных жителей.
От прежнего плана комплексной застройки мэрия отказалась. Об этом было заявлено на встрече главы с жителями микрорайона. Проект был доработан и теперь вновь вынесен на обсуждение.
Так, речь идет о выделении земельного участка под строительство многоквартирного дома - раньше предполагалось построить 4 многоэтажки. Кроме того, планируют увеличить территорию, принадлежащую школе. Учебное учреждение будут реконструировать. Гаражный кооператив, который в предыдущей версии проекта попадал под застройку, намерены сохранить в нынешних границах. И дополнительно будут определены места для автостоянок в микрорайоне.
Публичные слушания пройдут в актовом зале администрации города 31 мая в 10 утра.
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