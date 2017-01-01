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Новости

12 минут назад

В Иванове детскую площадку установили в центре большой лужи

ФОТО


Почти год качели и спортивные снаряды, установленные с нарушениями, использовали дети на улице Огородной в Иванове. Сегодня во время ливня их переустановили, передвинув в центр большой лужи. Теперь подобраться к ним невозможно даже в резиновых сапогах.

Выяснилось, что детская площадка возле дома №3 по улице Огородной была установлена в прошлом году во исполнение наказов избирателей. На баланс управляющей компании не передавалась. И даже не была принята у подрядной организации городскими властями. Дети играли здесь каждый день. И в самый ливень приехали рабочие и перенесли качели буквально на метр.

Как нам сообщили в мэрии, претензия возникла у тепловиков. Они обнаружили, что часть площадки находится в их охранной зоне, и потребовали этот участок освободить. В «Многофункциональной управляющей компании» от площадки и всего там происходящего открещиваются. В мэрии сообщили, что выедут на место и проверят качество работ. А жильцы дома сокрушаются, что в результате такой халатной установки площадка теперь после каждого дождя будет для детей абсолютно недоступна.



ключевые слова: детская площадка
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