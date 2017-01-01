На всероссийском турнире по тхэквондо ивановцы завоевали три медали

Золото и две бронзы - ФОТО





С 12 по 14 мая в Москве проходил Всероссийский турнир по тхэквондо «Патриот». На соревнования съехались более 600 ведущих спортсменов от Калининграда до Камчатки. Ивановскую область представляла команда спортшколы олимпийского резерва № 7.

По итогам турнира победитель Первенства России среди юношей и девушек 12-14 лет 2016 года, член сборной команды России Евгений Боев завоевал золото турнира среди юниоров 15-17 лет в весе до 55 кг.

Другой представитель региона - серебряный призер Первенства России среди юниоров 15-17 лет 2016 года, бронзовый призер Первенства России среди молодежи до 21 года 2017 года, член сборной команды России Анастасия Носова заняла 3 место среди юниоров 15-17 лет в весе до 59 кг.

Еще одну бронзовую медаль в копилку сборной команды Ивановской области принесла бронзовый призер Первенства России среди юниоров 15-17 лет 2016 года, член сборной команды России среди юниоров Арзу Бабаева. Она выступала в категории юниоров 15-17 лет в весе до 49 кг.

Ребята тренируются под руководством тренера-преподавателя Артема Анисенко.

После этого турнира начинается подготовка ко II этапу VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года и к Первенству Центрального Федерального округа по тхэквондо среди юниоров, которые пройдут 24 и 25 июня в Иванове.

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