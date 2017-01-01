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41 минуту назад
Летом в Шуе закроют детские сады
На ремонт
Некоторые дошкольные учреждения в Шуе летом будут закрыты от 2-х до 4-х недель. Причина – проведение в детсадах профилактических мероприятий и капремонта.
Сейчас совместно с родителями коллективы учреждений определяют, в каком месяце закрыть садики – в июне или июле. «Дети, которых родители не смогут забрать на этот период домой, будут посещать дежурные группы», - говорится в сообщении шуйской мэрии.
ключевые слова: детский сад ремонт
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