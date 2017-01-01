Администрация Савинского района заменила старые газовые плиты в муниципальных квартирах

Правда, только после вмешательства прокуратуры и со второго раза





В ходе проверки было установлено, что в двух квартирах, находящихся в собственности Савинского район, вышел срок эксплуатации газовых плит 1976 года изготовления.

19 декабря 2016 года прокуратурой района по данному факту было внесено представление районному главе. Однако нарушения законодательства в установленный срок устранены не были.

30 марта 2017 года прокуратура направила в суд два исковых заявления о понуждении администрации Савинского района к замене газового оборудования в указанных квартирах.

15 мая, райадминистрация добровольно исполнила требования надзорного органа и заменила плиты, устранив, таким образом, угрозу жизни и безопасности людей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

поделиться ссылкой:

