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Новости

сегодня, 16:36

Ивановцы приняли участие в открытии обновленного памятника Врангелю в Сербии

ФОТО


С 12 по 14 мая прошли «Русские дни в Сербии», посвящённые памяти десятков тысяч русских эмигрантов, которые оказались на Балканах в результате революции 1917 года и гражданской войны в России.

Ивановскую область в составе российской делегации возглавил председатель правления областного отделения всестилевого каратэ России, руководитель областного отдела Ассоциации сотрудников силовых структур «Воин», член общественного совета города Иваново Алексей Палкин.

В рамках визита сербскому храму Успения Пресвятой Богородицы была передана икона с изображением царя-cтрастотерпца Николая II.

При поддержке Ассоциации «Воин» был обновлен памятник генералу Врангелю и облагорожено русское кладбище в городе Кикинда, на севере страны в автономном крае Воеводина, где установлен памятник белоэмигрантам. «Монумент памяти» посвящен россиянам, для которых в 1920-х годах Сербия стала вторым домом.

В рамках мероприятия Ивановская делегация выступила с показательными выступлениями по технике ведения боя, владению оружием и приёмами против оружия. Принимала участие в открытии памятников, возложение венков.



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