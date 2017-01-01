Электронная регистратура в Ивановской области будет работать по-другому

Изменились правила записи на прием к врачу





В работе портала «Регистратура37.рф» произошли изменения. Теперь записаться на прием к врачу могут только зарегистрированные в системе ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации) пользователи.

Изменения в работе портала обусловлены требованиями российского законодательства об оказании государственных услуг и пунктами соглашения, подписанного Министром здравоохранения РФ и губернатором региона.

Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, запись через ЕСИА и ЕПГУ (Единый портал государственных услуг) позволяет существенно повысить скорость работы медицинского персонала (все данные автоматически попадают в карту пациента) и обеспечить 100% достоверность пациента при записи в регистратуре. При отсутствии проверки пациента через ЕСИА было очень много случаев предоставления недостоверных данных о пациенте, что влекло за собой срыв приема через электронную запись к врачу и неоказания медицинских услуг.

«Следующий важный шаг - запуск в начале 2017 года на Едином портале госуслуг личного кабинета «Мое здоровье». За реализацию личного кабинета пациента отвечают Минздрав как оператор ЕГИСЗ и Минкомсвязь как оператор инфраструктуры Электронного Правительства, но фактически успех реализации будет зависеть от готовности региональных медицинских информационных систем передавать необходимую информацию о расписании врачей, а также данные в нужном формате из медицинских информационных систем в ЕГИСЗ», - говорит директор ИТ-департамента Минздрава Елена Бойко.

Наличие личного кабинета на ЕПГУ позволит не только записаться на прием, но и в будущем получать доступ к таким сервисам как:

•сведения об оказанной медицинской помощи;

•сведения о полисе ОМС и страховой медицинской организации;

•сведения о прикреплении к медицинской организации.

Личный кабинет пациента должен стать удобным инструментом для предоставления электронных услуг в сфере охраны здоровья, с соблюдением принципов «единого окна», безопасности персональных данных и равного уровня качества вне зависимости от места проживания граждан.

Запись на прием к врачу с использованием учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) позволит обеспечить санкционированный доступ к государственным и муниципальным информационным системам (федеральным и региональным государственным услугам) с использованием ЕДИНОЙ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ (логин и пароль).

Разъяснительная информация для граждан о порядке записи на прием к врачам в бюджетные медицинские учреждения размещена на портале «Регистратура37.рф».

По материалам департамента здравоохранения Ивановской области

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