На трассе Иваново-Кострома семья с маленьким ребенком попала в ДТП: водитель погиб

Женщина с малышом госпитализированы





Сегодня около 15.20 на 62-м километре автодороги иваново-Кострома в Фурмановском районе произошла автоавария со смертельным исходом. Как сообщили IvanovoNews в пресс-службе УГИБДД по Ивановской области, автомобиль «Хендай Солярис» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой «ГАЗелью». От удара «ГАЗель» опрокинулась на бок.

В результате ДТП водитель легковушки (на вид 28-30 лет) погиб на месте. Его жена и маленький ребенок госпитализированы в Фурмановскую ЦРБ. По предварительной информации, их состояние не критическое.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции.

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