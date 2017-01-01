Подтопление на Ивановской улице угрожает безопасности движения

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Сегодня в результате проливного дождя многие улицы областного центра оказались подтоплены. Как, например, эта (см. видео) - улица Ивановская, где практически нет ливневок. Дорога превратилась в одну сплошную лужу. Грязные брызги, летящие из-под колес, особенно грузового транспорта, заливают стекла встречных автомобилей. Все это, по сути, является потенциальной угрозой безопасности движения и создает большие пробки. На последних кадрах это особенно хорошо видно.

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