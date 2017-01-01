Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

33 минуты назад

Подтопление на Ивановской улице угрожает безопасности движения

ВИДЕО


Сегодня в результате проливного дождя многие улицы областного центра оказались подтоплены. Как, например, эта (см. видео) - улица Ивановская, где практически нет ливневок. Дорога превратилась в одну сплошную лужу. Грязные брызги, летящие из-под колес, особенно грузового транспорта, заливают стекла встречных автомобилей. Все это, по сути, является потенциальной угрозой безопасности движения и создает большие пробки. На последних кадрах это особенно хорошо видно.



ключевые слова: дождь улица дорога подтопление
  • оцените новость:
  • (0)
  • 429
  • 1







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Adimiv								
							
    • 
							
  • 14 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Автор статьи первый раз попал на ул.Ивановскую... Там пробки и без плохих погодных условий, а в дождь пешеходам там вообще делать нечего.
    
Проведу экскурсию по Рабочему поселку - недорого. Материала хватит лет на 20.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня