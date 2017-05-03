Ивановские водолазы за день вытащили из воды двух утопленников

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В минувшую субботу водолазы Управления по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской области достали из воды двоих утонувших мужчин.

Рано утром личный состав маневренно-поисковой группы № 1 направился на поиски утонувшего рыбака в Костромскую область. Работы проводились на реке Желвате возле поселка Новый Курдюм Кадыйского района.

«Рыбак утонул на границе Ивановской и Костромской области. Официально это наша территория реагирования, поэтому, как только поступило сообщение об утонувшем, мы сразу же направились на место происшествия. Видимо мужчина ставил сети на лодке и перевернулся. Глубина там небольшая, примерно четыре-пять метров. Однако вода холодная, а на дне очень много затопленных деревьев, коряг. Этот сильно усложнило поиски. В результате тело удалось найти спустя три часа непрерывной работы. Благодаря профессионализму наших водолазов задача была успешно выполнена», – рассказал начальник маневренно-поисковой группы № 1 Виктор Баранов.

Еще одного мужчину водолазы обнаружили и доставили на берег уже в Кохме. В Уводи бездыханное тело унесло течением под одну из многочисленных коряг, поэтому без специального снаряжения поднять утонувшего из воды было невозможно. Личность погибшего устанавливается.

«Конечно, погибших нам приходиться поднимать со дна не каждый день. Тем не менее, в 2016 нами было найдено более 40 человек. Здесь не предугадаешь, для нас это обычная работа», - считает Виктор Васильевич.

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Фото: ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской области»