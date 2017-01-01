В ивановском парке Степанова началась подготовка «Сенсорной тропы»





В минувшие выходные ребята из клуба молодых инвалидов «Грани» совместно с родителями и участниками программы «Дети Ивановской области» приступили к весенним работам по благоустройству территории и подготовке «Сенсорной тропы» в парке им. Степанова.

Ребята и взрослые расчистили площадку после зимы от мусора и сформировали новые клумбы, где, как только потеплеет, будут посажены цветы.

Напомним, что торжественное открытие «Сенсорной тропы» состоялось в сентябре прошлого года. К ее созданию большие усилия приложили воспитанники Центра профориентации и развития «Перспектива», члены клуба молодых людей с ограниченными возможностями здоровья «Грани», а также их многочисленные друзья.

Данный проект был реализован при поддержке Галины Коньковой, руководителя программы «Дети Ивановской области» губернаторского фонда целевых программ.

«Сенсорная дорожка» призвана выполнять не только сенсорную функцию, но и закаляющую, ходить по ней следует только босиком или в носках. Особенно полезной «сенсорная тропа» будет для людей с ограниченными возможностями здоровья.

поделиться ссылкой:

