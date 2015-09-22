Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

3 минуты назад

Поддержат ли ивановские чиновники акцию «На работу на велосипеде»


В пятницу, 19 мая, при поддержке пройдет всероссийская акция «На работу на велосипеде». Ее главная цель - показать, что, вопреки существующим стереотипам, велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой. Он также является хорошим способом поддержания физической формы, инструментом для улучшения экологии и транспортной ситуации в городе. Ивановская мэрия приглашает горожан присоединиться к акции.

Итоги дружеского соревнования городов по количеству зарегистрированных участников обновляются ежедневно на сайте http://russia.bike2work.ru/ , здесь отображаются только города с количеством регистраций, превышающим 5 человек. На данный момент Иваново находится на 34 месте (24 голоса)

Интересно отметить, что нынешний глава областного центра уже ездил на работу на велосипеде – 22 сентября 2015 года. Тогда он был зампредом правительства Ивановской области. Таким образом Владимир Шарыпов решил поддержать Всемирный день без автомобиля. А ровно через год отправился на работу на троллейбусе. И вот интересно, примет ли мэр Иванова участие в акции 19 мая? Или кто-нибудь из других ивановских чиновников и власть имущих?



ключевые слова: велосипед работа акция чиновники
  • оцените новость:
  • (0)
  • 23
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	
	    		      	

	       		Ивановец оказал сопротивление при задержании у парка Степанова
				
сегодня, 11:11

				

				Ивановец оказал сопротивление при задержании у парка Степанова 
								

					
	 IvanovoNews выяснил, что происходит на ВИДЕО, которое вызвало в соцсетях большой резонанс
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3499						
    •