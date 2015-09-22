Поддержат ли ивановские чиновники акцию «На работу на велосипеде»





В пятницу, 19 мая, при поддержке пройдет всероссийская акция «На работу на велосипеде». Ее главная цель - показать, что, вопреки существующим стереотипам, велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой. Он также является хорошим способом поддержания физической формы, инструментом для улучшения экологии и транспортной ситуации в городе. Ивановская мэрия приглашает горожан присоединиться к акции.

Итоги дружеского соревнования городов по количеству зарегистрированных участников обновляются ежедневно на сайте http://russia.bike2work.ru/ , здесь отображаются только города с количеством регистраций, превышающим 5 человек. На данный момент Иваново находится на 34 месте (24 голоса)

Интересно отметить, что нынешний глава областного центра уже ездил на работу на велосипеде – 22 сентября 2015 года. Тогда он был зампредом правительства Ивановской области. Таким образом Владимир Шарыпов решил поддержать Всемирный день без автомобиля. А ровно через год отправился на работу на троллейбусе. И вот интересно, примет ли мэр Иванова участие в акции 19 мая? Или кто-нибудь из других ивановских чиновников и власть имущих?

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