В регионе формируется план капремонта домов на 2018-2020 годы





В Ивановской области приступили к формированию очередного трехлетнего плана по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Напомним, региональная адресная программа капремонта стартовала в 2015 году. Ее реализация осуществляется на основании трехлетнего плана. Первый – с 2015 по 2017 год – завершается. С 2018 года стартует очередной этап, рассчитанный до 2020 года.

Как сообщила и.о. начальника регионального департамента ЖКХ Ирина Костромская перечень объектов, которые войдут в очередной трехлетний план, формируется на основании данных муниципальных образований. «Наша задача – разработка плана работы, максимально отражающего потребности в конкретном виде капремонта», – отметила глава профильного департамента.

Ирина Костромская также напомнила, что в этом году планируется капитально отремонтировать 728 многоквартирных домов. Однако озабоченность вызывают те дома, собственники которых формируют фонд капремонта на специальном счете, то есть занимаются организацией работ самостоятельно. По словам Ирины Костромской, в действующем краткосрочном плане 115 таких объектов. «По нашей информации, лишь в 42 домах капитальный ремонт выполнен, – сообщила она. – Между тем, в соответствии с действующим законодательством, если капитальный ремонт такого дома в установленные сроки не проведен, он переводится на так называемый «котловой метод» формирования фонда капремонта к региональному оператору, при этом проведения общего собрания собственников в этом случае не требуется».

Губернатор Павел Коньков поручил главам провести разъяснительную работу с жителями домов, уже вошедших в план, а также тщательно проработать с вопрос включения таких домов в план на 2018-2020 годы. «Важно, чтобы собственники понимали серьезность ситуации, осознавали свою ответственность и могли правильно рассчитывать свои силы по организации процесса капитального ремонта», – подытожил он.

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