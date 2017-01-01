Президент Украины Петр Порошенко ввел санкции против ивановского завода





Украина расширила список физических и юридических лиц из России, в отношении которых введены санкции. Соответствующее решение СНБО утверждено указом президента Петра Порошенко. Документ опубликован на сайте главы Украины.

В расширенный список вошли 1228 физлиц и 468 юридических лиц из России. В том числе ивановский 308-й авиационный ремонтный завод.

Санкции в отношении ивановского предприятия означают блокировку его активов на Украине, временное ограничение права юрлица пользоваться и распоряжаться имуществом. А также - запрет на установление деловых контактов и приостановление финансовых операций на территории Украины. Срок действия санкций – 1 год.

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