На ивановских ТЭЦ начались масштабные ремонтные работы





В начале мая ивановские энергетики приступили к масштабным ремонтным работам на двух котлоагрегатах ИвТЭЦ-3. Здесь проводится техническое перевооружение, замена труб котла. Как сообщает пресс-служба филиала «Т Плюс», фактические затраты на ремонт составят более 30 млн руб., работы продлятся до начала сентября.

Второй серьезный объект – котлоагрегат на ИвТЭЦ-2. Стоимость ремонта – около 20 млн руб., завершить его планируется в конце июня.

Помимо этого, на сегодняшний день на теплоэлектростанциях филиала уже завершены или находятся в стадии завершения текущие ремонты трех котлоагрегатов и трех турбин на ИвТЭЦ-2, а также один котел и один турбогенератор на ИвТЭЦ-3. Совокупные затраты на проведение этих работ – около 7 млн руб.

В целом в ходе нынешней ремонтной кампании текущие, средние и капитальные ремонты будут проведены практически на всем генерирующем оборудовании двух ивановских ТЭЦ: 12 энергетических котлоагрегатах, 2 водогрейных котлах и 9 турбогенераторах. Также предполагается произвести техническое перевооружение, в том числе с заменой теплоизоляции, более 5 км тепловых сетей.

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