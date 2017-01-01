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Новости

сегодня, 13:40

На ивановских ТЭЦ начались масштабные ремонтные работы


В начале мая ивановские энергетики приступили к масштабным ремонтным работам на двух котлоагрегатах ИвТЭЦ-3. Здесь проводится техническое перевооружение, замена труб котла. Как сообщает пресс-служба филиала «Т Плюс», фактические затраты на ремонт составят более 30 млн руб., работы продлятся до начала сентября.

Второй серьезный объект – котлоагрегат на ИвТЭЦ-2. Стоимость ремонта – около 20 млн руб., завершить его планируется в конце июня.

Помимо этого, на сегодняшний день на теплоэлектростанциях филиала уже завершены или находятся в стадии завершения текущие ремонты трех котлоагрегатов и трех турбин на ИвТЭЦ-2, а также один котел и один турбогенератор на ИвТЭЦ-3. Совокупные затраты на проведение этих работ – около 7 млн руб.

В целом в ходе нынешней ремонтной кампании текущие, средние и капитальные ремонты будут проведены практически на всем генерирующем оборудовании двух ивановских ТЭЦ: 12 энергетических котлоагрегатах, 2 водогрейных котлах и 9 турбогенераторах. Также предполагается произвести техническое перевооружение, в том числе с заменой теплоизоляции, более 5 км тепловых сетей.



ключевые слова: энергетика ТЭЦ ремонт
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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							Масштаб "масштабных ремонтных работ" объсмеёт любой энергетик работающий на ТЭЦ кроме руководителей								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 40 минут назад
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							"и 9 турбогенераторах" - что, отремонтируют ВСЕ машины на обеих станциях??								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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